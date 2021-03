“La colpa più grande ce l’hanno i giocatori, tutti senza personalità. Ma ora la società deve prendere in mano la situazione”

L’ex giocatore di pallanuoto e tifoso della Fiorentina Gianni De Magistris ha parlato a Radio Bruno Toscana: “Il match della Fiorentina visto a Udine è stato davvero strano. Mai in carriera, da sportivo, ho giocato partite del genere. La colpa è dei giocatori, è evidente la grande mancanza di personalità, grinta e volontà”.

E poi ha aggiunto: “Milenkovic non vuol rinnovare e fa il capitano, Amrabat entra a partita in corso con poco impeto. La società deve prendere in mano la situazione e cambiare i metodi di gestione. Poi anche Prandelli ha commesso degli errori, ma il problema sta alla base. Dopo tre anni in questa triste situazione di classifica sale il nervosismo”.