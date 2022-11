La compagna di Jovic: “Stavo aspettando il visto per tornare in America quando ho iniziato a frequentare Luka. Non pensavo che potesse nascere qualcosa di serio con lui e invece…”

Il centravanti della Fiorentina, Luka Jovic, in questo momento sta cercando di ritagliarsi il proprio spazio con la Serbia ai Mondiali. Dopo due partite però, ancora non ha messo piede in cambio.

Meglio, sicuramente, sta andando la sua vita fuori dal campo e in particolare la sua relazione con la modella Sofija Milošević, che sposerà la prossima primavera: “All’inizio eravamo solo amici – racconta la Milošević alla TV serba, Prva – Nel momento in cui abbiamo iniziato a frequentarci, stavo aspettando il mio visto e dovevo tornare in America, quindi non pensavo potesse essere qualcosa di serio. Luka e io però ci siamo innamorati e il resto è storia”.

Lei ha sei anni in più rispetto al calciatore, ma la differenza di età non è mai stata un problema per loro: “Io sono più grande, ma Luka è davvero maturo per la sua età, quindi la differenza praticamente non si fa sentire. Siamo entrambi bambini nel cuore, amiamo giocare e scherzare, ma quando ci troviamo davanti a qualcosa di serio, sa anche essere molto più calmo e composto di me e risolvere il problema molto rapidamente”.

E infine: “Abbiamo nascosto il più possibile la nostra relazione, perché Luka aveva già un figlio. La sua situazione era complicata perché non stava con quella ragazza da diverso tempo, ma tutto poteva essere interpretato in maniera errata, tipo che stavo rompendo i matrimoni, mentre non c’era nessun legame”.