La compagna di Venuti denuncia nuovamente: “Non mandatemi messaggi minatori, non li leggo nemmeno”

Non è la prima volta che la compagna di Lorenzo Venuti Augusta Iezzi denuncia sui social alcuni messaggi intimidatori nei suoi confronti dopo le partite della squadra viola. La wag viola ha commentato così nel post partita di Fiorentina-Inter con una stories sul proprio profilo Instagram: “Vi chiedo la gentilezza di smetterla di inviarmi messaggi minatori su questo profilo, non li apro nemmeno. Questo profilo tratta di molte tematiche ma non di calcio. Grazie per la comprensione”

Questa la stories in questione: