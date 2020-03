La compagnia del vorrei ma non posso

Il trio di giovani (tutti freschi di rinnovo di contratto) della Fiorentina, formato da Ranieri, Venuti e Sottil non ha avuto lo spazio che ci si poteva immaginare dopo aver visto i ritiri e le amichevoli estive.

Il difensore mancino, che aveva ben impressionato negli Stati Uniti, utilizzabile sia come terzino sinistro in una difesa a quattro che come centrale, ha collezionato solo cinque presenze per poi essere ceduto in prestito all’Ascoli a gennaio; l’esterno toscano ha giocato qualche minuto in più ma, nonostante le iniziali difficoltà di Lirola, ha dato ben poco; l’ex Pescara invece ha disputato più presenze di tutti ma, malgrado l’infortunio di Ribery, non ha inciso.

L’unica cosa in comune che ha questo trio è il contratto, come detto sopra, allungato da poco fino al 2024. Comunque vada sarà una risorsa: ragazzi del settore giovanile che potranno dare una mano in campo (anche se non da titolarissimi) oppure magari economicamente, nel caso la Fiorentina decidesse di cederli a titolo definitivo.

Non resta che aspettare. Intanto riguardo alla decisione sui campionati in corso ma soprattutto al futuro mercato dei viola, con inevitabilmente diversi punti di domanda, su tutti quello del nome del prossimo allenatore.