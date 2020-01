La complicata formula del riscatto di Cristoforo

La Fiorentina ha appena comunicato della cessione del centrocampista spagnolo Cristoforo all’Eibar. I viola indicano l’obbligo di riscatto nel comunicato, gli spagnoli invece il diritto. Un mistero? No!

Secondo quanto appreso da Fiorentinanews.com il prestito di Cristoforo è con diritto di riscatto, che però diventa obbligo in caso di salvezza della squadra iberica e di almeno dieci presenza da quarantacinque minuti l’una.

Al momento l’Eibar occupa la sedicesima posizione a quattro punti dal Celta Vigo quart’ultimo. La lotta per la salvezza è aperta, così come la situazione per il riscatto di Sebastian Cristoforo.