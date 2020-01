La complicata gestione di Pedro: per la Fiorentina ha senso pensare alla cessione?

Le perplessità su Pedro continuano: ieri nella partitella di fine allenamento il brasiliano è stato schierato addirittura da riferimento esterno di un tridente con Vlahovic e Montiel, con il tridente opposto che presentava Boateng da riferimento centrale, insieme a Sottil e Ghezzal. La sua posizione resta comunque tutta da valutare ma di segnali incoraggianti ce ne sono pochi, almeno per gli sprazzi in cui abbiamo avuto modo di osservare il brasiliano. Come gestire la sua situazione però ora? Perché la Fiorentina l’ha pagato sui 12 milioni in estate e la cosa paradossale è che, nonostante i 25-30 minuti giocati in 5 mesi, ci sono club disposti ad offrirne anche di più per comprarselo. L’idea di rinunciare già ora all’ex Fluminense spaventa la società viola, che ha paura di vederlo esplodere altrove ma al tempo stesso la squadra di oggi ha bisogno disperato di un altro attaccante. Da un lato dunque l’incasso farebbe magari comodo ma dall’altro l’idea di rinunciare ai soldi per scommettere ancora sul talento di Pedro è altrettanto valida.