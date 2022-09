La complicata partenza di Duncan. Il ghanese fermo ai box ed Italiano perde un fedelissimo

Non è stato facile l’approccio alla nuova stagione per Alfred Duncan. Dopo l’assenza forzata con la Cremonese il classe ’93 africano si è rivisto solo per uno spezzone con l’Empoli. Duncan ha saltato tutte le altre partite della Fiorentina tra Conference League e Serie A, finendo fuori dai convocati. Dalla botta rimediata nell’amichevole col Qatar, il giocatore ha accusato un fastidio al bicipite femorale, che si è fatto sentire costringendolo a stopparsi. La sua assenza a centrocampo sta pesando e Italiano ha perso uno degli elementi più esperti in una zona nevralgica del terreno di gioco.

In mezzo a tutto questo, il ghanese ha gioito per la nascita di Chloe: ora Duncan è padre di 3 figli. L’ex Sassuolo ha preso parte a tutte e 12 le partite finali della passata stagione della Fiorentina, giocandone ben 8 da titolare. Un elemento che spesso ha offerto un rendimento al di sopra delle aspettative e molto utile per Italiano. La speranza è di poter riavere il ragazzo almeno per la sfida di giovedì prossimo contro il Riga in Conference League, o al più tardi contro il Bologna al Dall’Ara.