La complicatissima strada per arrivare a Paquetà

Una pista sicuramente affascinante quella che porta la Fiorentina sulle tracce di Paquetà del Milan. Ma anche un affare che è davvero complicato per molti aspetti. Il club rossonero non sembra intenzionato a darlo via in prestito e vuole soldi in cambio, molti soldi. Trenta milioni di euro per la precisione per un giocatore che ne è comunque costati 40 giusto un anno fa. Tentativo per lui fatto anche dal Parma in queste ore.