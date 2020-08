La concorrenza di due squadre per Ricci: la Fiorentina in attesa della stretta finale

Samuele Ricci, giovane centrocampista classe 2001 dell’Empoli, è al centro di molte voci di mercato. Il ragazzo si è messo in luce durante la stagione in Serie B con i toscani, e molte squadre hanno fiutato l’affare, mettendosi subito sulle sue tracce. La società di Corsi chiede tra i 10 ed i 15 milioni, e non è intenzionata ad abbassare le pretese, conscia del valore del ragazzo e della possibilità di far alzare il prezzo del cartellino entro pochi mesi. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.com, la corsa per aggiudicarsi Ricci è adesso circoscritta a tre squadre, tre piste valide per varie ragioni, che sono Fiorentina, Borussia Dortmund e Milan.

La società di Commisso è una delle prime ad aver mosso i passi per il centrocampista toscano, e rimane una destinazione molto gradita dal ragazzo, conscio di poter crescere e trovare spazio da subito in maglia viola. La possibilità di giocare e crescere sarà determinante per la scelta della nuova squadra, e la Viola può offrirgli ciò che cerca, dando a Ricci tutto il tempo necessario per maturare. I contatti sono già avviati, la Fiorentina ha un canale preferenziale con l’Empoli, visto anche l’affare Zurkowski, manca solo la stretta finale da parte di Pradè.