La concorrenza per Simy arriva anche dalla Serie B ma per la Fiorentina le priorità sono altre ora

La valutazione, poi semmai un regista, un terzino se e quando partirà Lirola e magari un esterno offensivo/vice Vlahovic in base a quanto produrranno le analisi durante il ritiro di Moena. Altro che rivoluzioni o azzeramenti, come già detto, la Fiorentina cercherà di valorizzare quello che ha in casa, cercando aggiustamenti per completare la rosa. Di questo d’altronde sono convinti i due dirigenti alla guida del mercato, Pradè e Barone, sotto l’egida di Commisso. In attacco però c’è da valutare anche Kokorin e per questo la candidatura di Simy non rappresenta la priorità ad ora, tant’è vero che sul nigeriano del Crotone ci sono altri due club, secondo il giornalista Nicolò Schira: la già citata Salernitana e il Monza, ancora in B ma intenzionato a cercare ancora la promozione in massima serie.