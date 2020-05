“La condizione per la conferma di Badelj. Pradè e Barone devono…”

Cristiano Piccinetti, ex giocatore ed ex allenatore delle giovanili della Fiorentina, ha parlato così a Lady Radio: “Futuro di Badelj? Sono un suo tifoso, ma non lo confermerei in viola. A Milano in Coppa Italia ha giocato bene, ma oltre a quello non ha fatto molto. Se il croato volesse rimanere in rosa senza un posto da titolare certo ben venga, altrimenti può andarsene. Anche perché la Fiorentina ha un centrocampo folto. Ci sono giocatori come Pulgar, Castrovilli e Duncan, senza dimenticare che nei prossimi mesi arriverà anche Amrabat. Futuro della Viola? Adesso in società c’è bisogno che ci sia chiarezza nelle idee, soprattutto nelle figure di Pradè e Barone. I due uomini di mercato della Fiorentina devono già sapere che tipo squadra costruiranno nel mercato estivo”.