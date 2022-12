La conferma di Abodi: “Nessuno strumento ad hoc per le società di Serie A. L’opinione pubblica non capirebbe”

Durante il Question Time in Parlamento, il Ministro per lo sport e per i giovani Andrea Abodi è tornato sul tema della rateizzazione nel mondo del calcio, confermando fermamente la sua posizione: “Siamo contrari a ogni forma di norma ad hoc per le società sportive, per la Serie A in particolare. L’opinione pubblica non capirebbe la messa a disposizione di strumenti esclusivi; inoltre, non ci sono le condizioni per farlo”.

E aggiunge: “Riteniamo che l’intero sistema sportivo italiano possa e debba trovare soddisfazione delle proprie esigenze nell’attuale sistema normativo, con parità di trattamento. Tante società di calcio riescono a pagare tutto in regola, altre meno; chi rispetta le norme, magari, rinuncia anche a qualche acquisto e fa dei sacrifici. Sono loro il modello da seguire“.