La conferma di Tacopina: “Dalle Mura giocherà alla Spal”. Rimandato ancora il suo inserimento nella rosa viola

Ancora non è il momento di affermarsi in maglia viola per Christian Dalle Mura, pronto all’ennesimo prestito in Serie B per trovare continuità dopo i mesi tra Cremona e Pordenone. Per lui il futuro si chiama Spal e la conferma della chiusura dell’operazione in prestito l’ha data proprio il presidente dei biancazzurri Joe Tacopina, parlando al Corriere dello Sport: “L’affare è chiuso e il ragazzo indosserà la maglia biancazzurra”.