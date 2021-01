La conferma di Villas-Boas: “Per Lirola abbiamo un’opzione, potrebbe concretizzarsi nei prossimi giorni”

Andre Villas-Boas, allenatore dell‘Olympique Marsiglia, ha confermato a Téléfoot la trattativa per il terzino della Fiorentina Pol Lirola: “Per Lirola abbiamo un’opzione, ma guarderemo poi se potrà essere confermata per lui o per altri nei prossimi giorni. Cercavamo un giocatore in quel ruolo anche alla fine del mercato estivo, nel corso del quale non siamo riusciti a finire tutto quello che volevamo fare”.

