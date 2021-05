La conferma di Vlahovic ha convinto Gattuso a prendere sul serio la proposta della Fiorentina. Un regista per Rino

La Fiorentina spera di avere il via libera da Gennaro Rino Gattuso non appena terminato questo campionato. Il tecnico ha raggiunto con il presidente Commisso un accordo verbale, si legge stamani su La Gazzetta dello Sport. Si parla di un contratto biennale per una cifra vicina ai due milioni netti a stagione. Ma prima di arrivare alla firma l’attuale allenatore del Napoli vuole capire quale sia il progetto di rilancio viola.

Presupposto principale: Vlahovic non si tocca. E’ il pupillo del presidente e, naturalmente, piace molto a Gattuso. Il giocatore ha due anni di contratto e la Fiorentina parlerà con l’attaccante e coi suoi procuratori dopo le vacanze. La soluzione più probabile è che Dusan allunghi di due anni il contratto portando il suo ingaggio dagli attuali 700 mila euro a più o meno tre milioni con una clausola rescissoria di 80-100 milioni. La conferma di Vlahovic è uno dei motivi che hanno convinto Gattuso a prendere estremamente sul serio la proposta viola.

Oltre alla conferma di Vlahovic c’è anche la richiesta di un centrocampista che possa agire da regista. Sempre sulla ‘rosea’ si legge che la Fiorentina potrebbe fare un tentativo col Napoli per Demme. La società viola ha un buon rapporto anche con l’uruguaiano Torreira che è stato trattato nell’ultimo mercato invernale e che tornerà all’Arsenal.