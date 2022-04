La “conquista” di Ikonè

Difficile non immaginare Jonathan Ikoné come valore aggiunto non appena avrà risolto i “problemi” personali in fase realizzativa. Che certo, non sono cosa da poco parlando di un attaccante nel gioco del calcio. Ma le qualità dell’esterno francese sono tali e tante che per forza di cose la Fiorentina di domani potrà contare su di lui per il definitivo salto di qualità. Se lo facesse anche la Fiorentina di oggi, allora con ogni probabilità significherebbe che l’obiettivo Europa è stato centrato.

Ikoné lo sa, come sapeva che il suo inserimento in una squadra che era già arrivata a metà strada non sarebbe stato facile. E poi la lingua, e poi un modo differente di interpretare il ruolo, e poi soprattutto compiti tattici veramente inediti: l’ex Lilla ha faticato, si è scontrato con una realtà non semplice, però alla fine ha guadagnato ruolo e spazi definiti. A riportarlo è il Corriere dello Sport.