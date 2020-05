La consapevolezza dei “limiti” di Ribery… e la giusta mossa sul mercato

Prima la squalifica di tre turni, poi l’infortunio. Nonostante ci abbia mostrato tante bellezze, non siamo ancora riusciti a godere a pieno di Franck Ribery. Una cosa a cui comunque, sebbene speriamo il meno possibile, dovremo fare l’abitudine. In che senso? Ribery non è più un ragazzino, e pensare che possa giocare tutte le partite del campionato è pura utopia. Urgeva dunque un’alternativa valida, e in questo la Fiorentina è stata brava a muoversi per tempo. Kouame rappresenta infatti il giocatore ideale per dare fiato a Ribery, oltre che per spaziare un po’ in tutto il reparto offensivo grazie alla sua duttilità. Sarà poi compito dell’allenatore gestirli, ma certamente avere due giocatori importanti nello stesso ruolo non può che fare la fortuna della Fiorentina. Se Ribery potrà tirare il fiato ogni tanto renderà meglio quando giocherà, e al tempo stesso non verrà rimpianto (si spera) se sostituito da Kouame. Insomma la coppia formata dall’esperto campione e dal giovane talento sembra promettere bene. Speriamo di poterla vedere presto all’opera sul campo.