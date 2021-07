La contesa tutta spagnola su Javi Sanchez: la Fiorentina però lo tiene da una parte

Un obiettivo per ora solo potenziale anche perché in difesa c’è stata una sola uscita per il momento: parliamo di Javi Sanchez, centrale classe ’97 per il quale il Valladolid richiede non più di 3 milioni di euro. La stampa spagnola parla di lui però in ottica del mercato del Valencia, club alla ricerca di operazioni a costi ridotti viste le difficoltà economiche. Per la Fiorentina però lo spagnolo, cresciuto nella cantera del Real Madrid, non rappresenta una priorità al momento.