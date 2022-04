La contromossa di Italiano per gli eccessi di euforia e un ritiro insolito per la Fiorentina

Uno scenario diverso dal solito quello che ha caratterizzato la vigilia di Fiorentina-Venezia: una riduzione di libertà per il gruppo viola, per il quale Italiano ha scelto il ritiro. Una mossa tesa a evitare eccessi di euforia, secondo La Nazione, e a tenere sul pezzo i suoi in una settimana dove l’entusiasmo è deflagrato comprensibilmente, anche in occasione dell’allenamento a porte aperte di mercoledì. Tutti in ritiro dunque dalla serata di ieri, nonostante l’impegno casalingo: un correttivo che naturalmente non ha niente di punitivo ma ha solo l’intento di mantenere alta la tensione della squadra viola.