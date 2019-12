La controtestimonianza: “Il tifoso interista si è comportato in maniera sgarbata con tutti i presenti. La Satta non ha neanche visto cos’è accaduto, perché si permette di scrivere certe cose?”

Nel corso della trasmissione di Lady Radio, Caffé Viola, è intervenuta un’ascoltatrice, Patrizia, che è stata diretta testimone di quanto accaduto in tribuna domenica scorsa durante Fiorentina-Inter. Fermo restando che davanti ai bambini tutti hanno il dovere di fermarsi, il suo racconto differisce molto da quello fatto dalla showgirl e compagna del giocatore viola, Kevin Prince Boateng, Melissa Satta: “Io domenica ero allo stadio assieme a mio marito e ad altre persone ed abbiamo assistito a quanto successo al signore e al bambino. Il signore quando l’Inter ha segnato si è rivolto a tutti in maniera molto sgarbata e quindi la Fiorentina non deve delle scuse a nessuno. Se il bambino ci è rimasto male lo deve al babbo che si è comportato malissimo. Io sono in poltronissima e la Satta non ha di certo visto con precisione quello che è successo. Per questo motivo farebbe bene a stare zitta. Mi ha dato fastidio quello che ha scritto perché lei non è stata testimone dell’accaduto ed ha creato confusione inutilmente”.