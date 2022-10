La cooperativa dello spreco: Jovic continua a fare versini e a sbagliare gol clamorosi. Gollini esce come inebetito dalla propria area di rigore

Al Franchi va in scena la cooperativa dello spreco. Poteva essere una scorpacciata di gol per la Fiorentina. Erano state create le premesse per ribaltare il risultato dell’andata e seppellire sotto un mucchio di reti il Besaksehir. Invece niente di tutto ciò. Gol sbagliati a raffica. Jovic, che continua a fare il polemico con strani gesti delle mani, getta nella spazzatura quattro assist meravigliosi. Una rete a testa la falliscono Ikone, Cabral e Bonaventura.

Gollini – 4 – Esce come inebetito fuori dall’area, precludendosi la possibilità di usare le mani per parare: e prende gol.

Dodò – 4 – Sono più i passaggi agli avversari o fuori misura di quelli ai compagni di squadra.

Kouamé – 8 – Non segna ma offre due volte a Jovic la ribalta del goleador. Dalle sue iniziative nascono quasi tutte le azioni più pericolose della Fiorentina.

Jovic – 5 – Continua a fare versini polemici con le mani e a sbagliare gol clamorosi (ben quattro). Due li ha segnati? Ci mancava pure che sbagliasse quelli… Niente sufficienza a chi non si comporta in modo serio.

