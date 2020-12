La coppia ‘asiatica’ può servire alla Fiorentina? Un distinguo tra El Shaarawy e Pellè

A quanto pare in Cina sembrano davvero aver chiuso i rubinetti perché molti calciatori sembrano ben intenzionati a tornare in Europa, visto comunque il livello del calcio rimasto molto lontano da quello europeo. Tra i cavalli di ritorno potrebbero essercene due italiani: Stephan El Shaarawy e Graziano Pellè, entrambi accostati alla Fiorentina. I due però sono in situazioni decisamente diverse e ad accomunarli c’è solamente la data dell’ultima partita ufficiale giocata dai loro club, il 27 settembre scorso, ultima data della prima fase di campionato dato che i rispettivi club sono rimasti esclusi dalla fase finale. El Shaarawy nel frattempo ha partecipato alle soste della Nazionale di ottobre e novembre, scendendo in campo e segnando anche due reti.

Pellè, che invece la Nazionale l’ha salutata da quattro anni ormai, in Cina è andato un po’ a corrente alterna segnando 6 gol in 13 partite nel 2020: sulle sue spalle pesano anche i 35 anni di età che per un ritorno in Serie A non sono certo pochi. Appena 28 invece per l’italo-egiziano che però in Oriente ha segnato poco e niente, diversamente invece da quanto faceva a Roma: ne segnò 11 nel 2018/19, ultima stagione in Italia. Puntare su chi torna dalla Cina è sempre un’incognita, non proprio ciò di cui avrebbe bisogno la squadra viola, ma tra Pellè ed El Shaarawy la situazione è diversa almeno a livello anagrafico. Un fattore che potrebbe essere considerato nel prossimo mercato.