La coppia degli Stati Uniti che piace a Burdisso. Anche un compagno di Amrabat nel taccuino della Fiorentina

Si muove in fretta Nicolas Burdisso, che dopo essere rientrato da Qatar si è subito rituffato nel calcio italiano. Il dirigente gigliato era presente ieri nella tribuna dello stadio «Curi» per seguire Perugia-Spal. I due club, e soprattutto con quello emiliano, sono in ottimi rapporti con i dirigenti viola.

Nei giorni trascorsi in Qatar, il direttore tecnico della Fiorentina ha invece preso appunti per Azzedine Ounahi dell’Angers, che ha ben impressionato con il Marocco, e Josh Sargent del Norwich, che ha brillato con gli Stati Uniti. Della Nazionale di Berhalter piace anche Timothy Weah del Lille. Si tratta di tutti profili extracomunitari, e quindi da poter essere eventualmente messi sotto contratto la prossima estate. Lo riporta La Nazione.