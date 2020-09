La corsa a tre per l’esterno sinistro: dal sogno italiano alla scommessa svedese. In attesa di Commisso…

Per il fondamentale ruolo di esterno sinistro, la Fiorentina sta tenendo sotto osservazione tre profili: lo svedese Sema dell’Udinese, Spinazzola della Roma (vero e proprio pallino e sogno di Pradè) e Barreca del Monaco. La dirigenza studia tempi e modi per affondare il colpo, aspettando magari un segnale dal presidente Rocco Commisso, atteso per la prossima settimana a Firenze. A riportarlo è Stadio.

0 0 vote Article Rating