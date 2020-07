La corsa alla panchina viola intanto perde un concorrente: Kovac se ne va al Monaco

Reduce dall’esonero dal Bayern Monaco, dove era sbarcato dopo averlo battuto con l’Eintracht di Rebic in finale di Coppa di Germania, Nico Kovac ha già trovato una nuova sistemazione: sarà il tecnico del Monaco. Si era parlato di lui anche in ottica Fiorentina, nell’elenco dei tecnici internazionali e sicuramente il nome Bayern sul curriculum non è cosa da tutti, nonostante la breve permanenza. Niente di tutto ciò invece, con la Fiorentina che continuerà a sondare innanzitutto il mercato della Serie A.

