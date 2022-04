La corsa contro il tempo di Osimhen: Spalletti ha già il piano B

Nella giornata di ieri sono arrivate buone notizie per Luciano Spalletti in vista della partita tra Napoli e Fiorentina. Dopo il problema muscolare rimediato nella giornata di mercoledì, gli esami a cui si sottoposto ieri Victor Osimhen hanno dato esito negativo. Sospiro di sollievo in casa azzurra, anche se ancora non è certo che l’attaccante nigeriano riesca a recuperare e a giocare dall’inizio contro la Fiorentina.

In tal senso, secondo quanto riportato da Il Mattino, sarà fondamentale la giornata di oggi. In base a come risponderà Osimhen all’allenamento odierno, Spalletti deciderà se aggregarlo al gruppo o lasciarlo allenare ancora a parte. Difficilmente non verrà convocato, ma solo le sue condizioni diranno se potrà giocare dal 1’ o se si accomoderà in panchina per far posto a Dries Mertens.