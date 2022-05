L’assenza ennesima di Lucas Torreira aveva aggiunto un bel grado di difficoltà alla serata della Fiorentina: al suo posto è sceso in campo ancora Sofyan Amrabat, impeccabile come a San Siro. Una prestazione eccellente per il marocchino, che non ha fatto rimpiangere l’uruguaiano nella gestione del pallone e nell’intensità. Il giallo datogli da Guida però gli costa la squalifica per diffida: niente Amrabat dunque a Genova con la Samp. Obbligatorio a questo punto il rientro di Torreira.