La corsa per De Paul? Alla fine potrebbe non vincerla un club di Serie A ma il Cholo Simeone

Poteva essere la ciliegina della prima campagna acquisti estiva di Commisso, ma su Rodrigo De Paul si preferì non affondare il colpo, convinti che il prezzo richiesto dall’Udinese (intorno ai 30-35 milioni) fosse eccessivo: la Fiorentina ha rinunciato così a qualcosa come 16 reti e 16 assist nelle ultime due stagioni. La corsa all’argentino sembra aver coinvolto poi tanti club ma nessuno ha mai concretizzato poi effettivamente l’interesse: potrebbe farlo invece l’Atletico Madrid, secondo Sky Sport. che per il momento ha offerto 20 milioni più il cartellino del difensore Nehuen Perez. I friulani ne vorrebbero però ora almeno 40 ma tra le proprietà i rapporti sono molto buoni…