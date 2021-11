La Costa d’Avorio di Kouame (ma senza Kouame) abbatte il Mozambico e si avvicina alla qualificazione al Mondiale

Da poco finita la partita valevole per le qualificazioni al Mondiale 2022 tra Costa d’Avorio e Mozambico. Novanta minuti in panchina per l’attaccante della Fiorentina in prestito all’Anderlecht Christian Kouame. I padroni di casa hanno battuto il Mozambico per 3-0 grazie ai gol di Gradel al decimo del primo tempo, Cornet al 61esimo e Seri allo scadere.

Con questi tre punti la Costa d’Avorio si riprende la vetta del Gruppo D africano, in attesa dell’ultima partita decisiva della prossima settimana contro il Camerun, che decreterà la prima nel girone, nonchè direttamente qualificata al Mondiale.