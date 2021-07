La Costa d’Avorio di Kouame viene sbattuta fuori dalle Olimpiadi dalla Spagna in una partita pazza finita ai supplementari

La Costa d’Avorio è stata eliminata dalla Spagna nel torneo olimpico a Tokyo. Finito da pochi minuti il quarto di finale tra le due formazioni, terminato con il punteggio di 5-2 per gli spagnoli.

Al decimo minuto gli africani si erano portati in vantaggio con Bailly, ma subito ripresi dalle Furie Rosse con Dani Olmo. La parità è continuata fino al 91esimo, quando Kouame e compagni hanno seriamente ipotecato il passaggio del turno con il gol di Gradel, portando il punteggio sul 2-1. Due minuti dopo però Rafa Mir ha riacciuffato la parità con un gol allo scadere che ha portato la partita ai supplementari.

Nell’extratime gli spagnoli hanno dilagato, segnando su rigore con Oyarzabal e poi ancora due volte con Mir, MVP della gara con una tripletta.

Per l’attaccante della Fiorentina Christian Kouame 90 minuti in campo, prima di essere sostituito da Aboubakar Keita. Finisce qui il sogno olimpico per l’unico rappresentate viola ai giochi di Tokyo.