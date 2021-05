La credibilità di Commisso nel rinnovo di Vlahovic

Per quanto riguarda Dusan Vlahovic, la palla, metaforicamente e non solo, passa a Rocco Commisso. Dopo la partita di ieri ha ricordato i video diventati virali dei suoi palleggi con Vlahovic, e chissà che durante quelle sedute di allenamento non abbiano anche parlato di futuro. Commisso ha fatto capire che le risposte arriveranno dopo la gara contro il Cagliari, e non sono poche quelle che aspetta il popolo viola. Come scrive Calciomercato.com, oltre alle nuove figure dirigenziali, il nuovo allenatore e una squadra comunque da rifondare, il rinnovo di Vlahovic deve essere una priorità per la proprietà viola che si gioca tanto in fatto di credibilità con il futuro del giovane serbo.