La Cremonese difende a spada tratta Radu dopo la papera di Firenze: “Ogni nostro giocatore fa parte di una famiglia, chi critica un singolo è come se criticasse la squadra”

“Ogni giocatore della Cremonese come tale fa parte di una famiglia, di una società, di un gruppo. Ogni applauso e ogni critica nei confronti di un singolo sono rivolti sempre a tutta la squadra. Perché tale siamo, uniti sia in campo che fuori dal campo”. Questo il messaggio diffuso attraverso i social dalla società grigiorossa che fa seguito alla sconfitta patita contro la Fiorentina e alle critiche che sono state rivolte nei confronti del portiere, Ionut Radu, per la papera fatta a tempo praticamente scaduto e che ha consegnato il 3-2 ai viola.

Dopo aver subito quella rete, Radu, è rimasto accosciato immobile, all’interno del campo, visibilmente dispiaciuto per l’errore, decisivo, commesso.