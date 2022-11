La Cremonese ferma il Milan sul pari… e il Napoli scappa. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Si è da poco concluso l’anticipo delle 20:45 della tredicesima giornata di Serie A, tra Cremonese e Milan. I grigiorossi conquistano il loro secondo pareggio consecutivo, accontentandosi di uno 0-0 difeso con le unghie e con i denti. Poco da fare per i rossoneri, poco incisivi e molto nervosi, come dimostra la rissa finale. Per i ragazzi di Pioli, adesso, il divario si fa importante: il Napoli primo in classifica è distante otto punti. Il passo falso costa carissimo.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Napoli 38, Milan 30, Atalanta 27, Lazio 27, Juventus 25, Roma 25, Udinese 24, Inter 24, Torino 17, Salernitana 17, Bologna 16, Fiorentina 16, Sassuolo 15, Empoli 14, Monza 13, Spezia 10, Lecce 9, Sampdoria 6, Cremonese 7, Verona 5.