La Cremonese ha un nuovo portiere e “allontana” definitivamente Carnesecchi. La Lazio resta in pole, ma la Fiorentina…

La Cremonese ha trovato il suo nuovo portiere: si tratta di Ionut Radu, in arrivo in prestito dall’Inter. Come riporta TMW per chiudere l’affare manca solo la firma, e di conseguenza viene da sé che Carnesecchi lascerà il club neopromosso.

Il portiere italiano, protagonista assoluto dell’impresa della Cremonese, non verrà riscattato quindi tornerà all’Atalanta per ripartire subito. La Lazio sembra in vantaggio sulla concorrenza, ma l’infortunio con conseguente operazione alla spalla del portiere ha frenato un po’ la trattativa.

In tutto questo la Fiorentina resta sullo sfondo, consapevole che la strada per Carnesecchi è difficile da percorrere. Al tempo stesso però i dirigenti viola conoscono il valore in prospettiva del portiere, e qualora la Lazio si tirasse indietro chissà che non potrebbero cambiare idea rispetto all’attuale filosofia. Quella secondo cui, pur di spendere il meno possibile per il ruolo del portiere, si arriverebbe anche a prendere Milinkovic-Savic.