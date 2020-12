La crescita caratteriale di Lafont. Il suo Nantes perde e lui parla a nome della squadra: “Mi vergogno, dobbiamo prenderci le nostre responsabilità”

Nell’unica stagione in cui ha vestito la maglia della Fiorentina, Alban Lafont non ha certo brillato. Il portierino francese evidenziava infatti grosse lacune dal punto di vista tecnico, ma anche caratteriale. In un campionato difficile come la Serie A e in una piazza pretenziosa come Firenze, il classe 1999 dimostrò di non essere ancora in grado di reggere la pressione.

Da qui il prestito al Nantes in Francia, territorio in cui Lafont si trova sicuramente più a suo agio. Già nello scorso campionato il ragazzo aveva mostrato margini di miglioramento dal punto di vista tecnico, e quest’anno sembra essere maturato anche caratterialmente. E’ stato proprio lui, infatti, a parlare a nome della squadra dopo la pesante sconfitta (0-4) subita contro lo Strasburgo ultimo in classifica: “Abbiamo fatto una partita catastrofica, mi vergogno. L’allenatore in bilico? Non è lui il capro espiatorio, dobbiamo interrogarci tutti sulle nostre responsabilità”.