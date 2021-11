La crescita della Fiorentina passa anche dal suo regista per antonomasia

Nella gara giocata ieri contro il Milan Il centrocampista della Fiorentina Lucas Torreira ha fornito una prova straordinaria per quantità e qualità tanto da essere annoverato tra i migliori in campo. Il regista viola è tra quei giocatori che può fare veramente di più per far girar a dovere la squadra. Le sue partite fino a quella di ieri sono state soddisfacenti, e probabilmente gli mancava quel piccolo upgrade di condizione fisica che gli ha permesso di vincere tanti duelli contro i rossoneri.

Dopotutto la sua precisione e qualità nel passaggio risultano importanti ai fini del gioco, come lo è anche la sua visione di gioco. Il suo utilizzo può essere ottimizzato ulteriormente soltanto giocando e continuando a mettere minuti nelle gambe. Il regista tanto agognato nelle scorse sessioni di mercato adesso c’è e si fa sentire. Con Pulgar ancora frenato dagli infortuni ecco che Torreira può diventare sempre di più la carta più decisiva di tutti in ogni senso e in ogni partita. Un dettaglio non da poco per una squadra come la Fiorentina di Vincenzo Italiano che sta cercando di rendere il più produttivo possibile il possesso palla di cui il centrocampista uruguaiano è tra i principali artefici.