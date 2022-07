La crescita di Bianco con la fiducia di Italiano. Il giovane viola a caccia di un posto

E’ la seconda volta a Moena per Alessandro Bianco e dall’ultimo volta in Trentino si comincia ad intravedere un calciatore diverso. Il 2002 piemontese è cresciuto molto sotto ogni aspetto diventando uno dei leader assoluti della Fiorentina Primavera. Bianco si è affermato come un centrocampista completo, in grado costruire il gioco ma anche di lavorare tantissimo in fase di recupero palla e conclusione dell’azione.

Mister Italiano, che non ha mai nascosto di apprezzare il giocatore, inizialmente lo ha impiegato da mediano davanti alla difesa prima dell’arrivo di Torreira. Ora il ragazzo agisce come mezzala pura nel 4-3-3. Bianco può giocare come centrale ma anche da mezzala e trequartista, essendo dotato di tecnica, gamba ed anche capacità in fase di conclusione. Il giovane centrocampista cresciuto nel Torino prima di passare al Chisola è uno dei calciatori su cui la Fiorentina crede maggiormente per il futuro.

Bianco compirà 20 anni il prossimo ottobre, e sta lottando per un posto nella rosa della Fiorentina. Dopo il primo impatto coi grandi ed il debutto in prima squadra con le due presenze in Coppa Italia, ora il calciatore è a caccia di spazio nella rosa viola. La Fiorentina sta studiando il da farsi col giocatore ed in base alle risposte sul campo e alle impressioni di Italiano di capire anche che ruolo affidargli nel gruppo gigliato. Il giocatore è reduce da un brutto infortunio alla spalla da cui pare aver recuperato molto bene. Non è da escludere che Bianco possa rimanere in squadra, almeno fino al mercato di riparazione, ma se dovesse verificarsi l’opportunità di spostarsi da Firenze per giocare con continuità e maturare, verrebbe certamente presa in considerazione.