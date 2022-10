La crescita evidente di Capasso. Un’arma che sembra perfetta…anche per Italiano

Dopo una prima stagione di rodaggio Ciro Capasso sembra aver imboccato la strada giusta. L’ala della Fiorentina è stata finora protagonista di un inizio decisamente promettente di stagione. Nel 4-3-3 di mister Aquilani l’esterno campano parte da destra per accentrarsi sul suo mancino e sta mostrando belle giocate e la concretezza troppo spesso mancata lo scorso anno.

Capasso, classe 2003, è arrivato dalla Paganese e quest’anno fa parte del gruppo dei fuori quota della Primavera viola. Esterno d’attacco veloce e molto tecnico, Capasso ha dribbling fulmineo e buone capacità balistiche. Troppo spesso il giovane esterno d’attacco si specchia nelle proprie giocate, senza sfruttare il potenziale a disposizione. Le caratteristiche del ragazzo napoletano si sposano benissimo col gioco di Aquilani ma sembrano molto adatte anche a quello di Italiano. Capasso sa giocare bene anche dentro al campo ed ha i polmoni ed i tempi per aiutare in fase difensiva, mostrando spesso grande generosità.

Un elemento da seguire e che sta prendendo sempre maggiore fiducia. La scorsa giornata Capasso ha realizzato due gol, riuscendo finalmente a mettere a frutto il tanto lavoro in campo. Adesso con continuità ed un’ulteriore crescita il ragazzo ex Paganese potrà salire un ulteriore scalino. Il mancino viola ha già raggiunto la metà delle reti della passata stagione, e lavorerà per attirare l’attenzione…anche della prima squadra.