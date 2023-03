La crescita impetuosa di Pierozzi, prima il treno dell’Europeo U21 e poi la Fiorentina

La Nazionale Niccolò Pierozzi l’aveva vista finora solo ai tempi dell’Under 18, addirittura in periodo pre Covid anche perché, come spesso capita, ha avuto bisogno di fare il suo percorso, con i suoi tempi. Nella Primavera viola non era tra i più chiacchierati ma poi l’approccio con il calcio professionistico ha detto altro e, a coronamento, di un’ottima stagione con la Reggina è arrivata anche la chiamata in Under 21.

Il treno potrebbe essere quello buono perché a giugno si giocherà l’Europeo di categoria e il ct Nicolato è molto affezionato agli esterni di lunga percorrenza per il suo 3-5-2. A Reggio Calabria, Pierozzi fa il terzino ma ha doti fisiche per fare tutta la fascia: molto interessante in tal senso sarà l’utilizzo che vorrà farne tatticamente la Fiorentina, a partire dalla prossima estate. Intanto il classe 2001 pensa all’amaranto e all’azzurro, prima di tornare a casa per giocarsi le sue carte in prima squadra.