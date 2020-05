La crisi economica della Roma rende appetibili tanti calciatori anche per la Fiorentina: e c’è un giovane centrocampista che ora è alla portata

Una situazione ingarbugliata quella in cui si sta infilando la Roma, con la presidenza Pallotta che somiglia sempre più sinistramente a quella degli ultimi anni dei Della Valle, con la differenza però che la cessione della società rischia di saltare definitivamente. Il passaggio di mano con Friedkin sembrava ormai definito ma l’accordo definitivo non è mai stato trovato e ora, secondo La Gazzetta dello Sport, i giallorossi saranno costretti a fare cassa. Diversi calciatori erano in orbita della Fiorentina ultimamente e potrebbero diventare molto appetibili: tra questi i vari Florenzi, Spinazzola, Juan Jesus e anche il giovane centrocampista Alessio Riccardi, classe 2001. La Roma cercherà di fare cassa per trattenere Pellegrini e Zaniolo.

