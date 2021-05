La critica ‘ironica’: “Se i difensori della Fiorentina fossero bravi a difendere quanto lo è Iachini nel proteggerli dalle critiche…”

Il Corriere Fiorentino si concentra – con la giusta ironia – sulle ultime disattenzioni viola della retroguardia viola: “Se i difensori della Fiorentina fossero bravi a difendere la porta di Dragowski quanto lo è Iachini nel proteggerli dalle critiche, molto probabilmente i viola non sarebbero ancora immersi fino al collo nella lotta per non retrocedere. Soprattutto Pezzella, di cui la Fiorentina non può fare a meno – dice Iachini – perché è un leader, e Milenkovic le cui parole in settimana hanno fatto discutere. Per questo – scrive il quotidiano – anche oggi, entrambi saranno in campo dal primo minuto. Magari con Quarta, in ballo per una maglia da titolare dopo le ultime esclusioni”.