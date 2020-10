La critica: “Pradè e Barone avevano sconsigliato a Commisso la conferma di Iachini mettendo nomi importanti sul tavolo. Il Presidente viola vuole avere l’ultima parola…”

Calciomercato.com muove una critica nei confronti del presidente viola Rocco Commisso e la sua ostinazione nel voler continuare con Beppe Iachini: “La Fiorentina, nonostante le tante smentite del presidente, aveva già iniziato a lavorare per un altro allenatore, con nomi molto importanti sul tavolo. Daniele Pradè insieme a Joe Barone, avevano già in estate proposto altri tecnici a Commisso, sconsigliando la conferma di Iachini, designando Juric come perfetto per il progetto viola, salvo poi non essere ascoltati. La situazione si è sostanzialmente ripetuta in queste ore, visto che Maurizio Sarri si era decisamente avvicinato alla Fiorentina, prima che Commisso rinnovasse la fiducia a Iachini. Che il presidente voglia avere sempre l’ultima parola è sacrosanto, ma alcune scelte così importanti dovrebbero essere prese in totale accordo nella società, ascoltando anche chi è nel mondo del calcio da tanti anni come il d.s. viola”.

