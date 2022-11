La Croazia domina e batte il Canada. Un risultato che fa bene al Marocco di Amrabat

Si è da poco conclusa la partita delle ore 17 dei Mondiali, tra Croazia e Canada, vinta per 4-1 da Modric e compagni. Nonostante la sconfitta che certifica l’eliminazione definitiva, per il Canada è una giornata storica: è arrivata la prima rete della loro storia in un Mondiale, siglata da Alphonso Davies dopo poco più di 60 secondi.

La Croazia, tuttavia, rialza la testa pian piano e domina il resto del match. Segnano Kramaric (due volte), Livaja e Majer. Chi sorride è il Marocco di Amrabat e Sabiri, che ha praticamente un piede agli ottavi di finale. Basterà un pareggio nell’ultima sfida contro il Canada.