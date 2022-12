La Croazia soffre fino ai rigori contro il Giappone, ma alla fine riesce a staccare il pass per i quarti del Mondiale

Sono serviti i calci di rigore per decidere la vincitrice di Giappone–Croazia, ottavo di finale del Mondiale 2022 in Qatar. Le due squadre, infatti, non sono riuscite ad andare oltre l’1-1 con il vantaggio di Maeda nel primo tempo e la risposta di Perisic in avvio di ripresa.

Dopo i tempi supplementari a reti inviolate si è arrivati dunque ai tiri dagli undici metri, che hanno premiato la Croazia. Perfetti (ad eccezione di Livaja) i tiratori biancorossi, meno quelli giapponesi che si sono fatti ipnotizzare per ben tre volte dal portiere Livakovic. Decisivo il rigore di Pasalic, che ha mandato la Croazia ai quarti di finale.