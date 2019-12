La cura Iachini? Cuore e spontaneità per una Fiorentina che ha bisogno di punti

La cura Beppe Iachini funzionerà? Solo il tempo ci darà risposte. Fatto sta che la Fiorentina ha bisogno di tornare a vincere e di allontanarsi dalla zona retrocessione sempre più vicina.

Qualcuno ha già bruciato Iachini additandolo come un allenatore non capace di traghettare le squadre e che, in passato, si è fatto esonerare diverse volte. La storia passata, è ormai cosa che non deve contare per il futuro della Fiorentina.

Iachini, da ex giocatore viola, molto conosciuto ed amato dalla piazza e dai tifosi, ha dalla sua un’arma: la spontaneità. Iachini, infatti, quando siede in panchina non nasconde mai le proprie emozioni; è energico e sponteneo talmente tanto da trainare la squadra con la sua carica. Lo si è visto anche nell’ultimo anno ad Empoli che, col suo arrivo collezionò 10 punti in quattro partite.

Alla Fiorentina di Rocco Commisso, uomo di cuore che per i colori viola ci ha messo la faccia, ci vuole uno di cuore. Uno che sappia cosa significhi essere per la Fiorentina e che ami il giglio cucito sul petto. Iachini può fare al caso della Fiorentina e la sua spontaneità potrà aiutarlo. Eccome