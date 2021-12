La cura Italiano ha due nuovi pazienti. Dopo Duncan e Saponara, adesso tocca a Castrovilli e Amrabat. Per Kokorin invece…

Una delle virtù riconosciute sin qui a mister Vincenzo Italiano è senz’altro quella di aver rivoluzionato i connotati della Fiorentina. La squadra viola, nonostante conti tra le sue fila tanti giocatori presenti a Firenze già nelle scorse stagioni, oggi pare esser tutt’altra compagine. Giocatori come Duncan e Saponara hanno beneficiato della cosiddetta ‘cura Italiano’, ovvero hanno ritrovato lo smalto migliore e possono ritenersi degli elementi fondamentali per la squadra gigliata. Anche Callejon pare esser passato dalla clinica del mister siciliano, visto che le ultime prestazioni dello spagnolo sono sicuramente più incoraggianti.

Adesso però il lavoro dell’allenatore ex Spezia è tutt’altro che terminato. Sotto i ferri devono passarci altri due nuovi pazienti, alla ricerca della forma migliore. Stiamo parlando di Castrovilli e Amrabat, due centrocampisti che finora hanno stentato, per usare un eufemismo, durante l’avvio brillante della Fiorentina targata Italiano. Infine poi ci sarebbe anche Kokorin da recuperare, ma per quanto concerne il russo la situazione appare quanto meno un po’ più complicata…