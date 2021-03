La cura Prandelli e gli effetti su Eysseric

Non c’è solo Dusan Vlahovic tra i giocatori che hanno beneficato del ritorno di Cesare Prandelli alla Fiorentina. Anche Valentin Eysseric, infatti, è riapparso dopo che nell’avvio di campionato era stato messo fuori rosa da Iachini. Nelle venti partite del tecnico di Orzinuovi, il francese ne ha giocate nove di cui cinque da titolare. “Eysseric? Sono arrivato da poco e per me partono tutti sulla stessa linea. Quando vedo giocatori che si impegnano e hanno qualità voglio premiarli“. Questo il pensiero di Prandelli, poi diventato realtà sul campo. E non è blasfemia affermare che nelle ultime due vittorie della Viola c’è (anche) lo zampino dell’ex Nizza.

Contro lo Spezia è subentrato all’inizio del secondo tempo, cambiando la partita e realizzando anche il primo gol stagionale. Sabato, al Vigorito, ha servito l’assist al Vlahovic per il gol che ha sbloccato la partita e poi l’ha chiusa con il cucchiaio sull’uscita di Montipò. Tant’è che è già partita la vulgata popolare per cui Eysseric si meriti il rinnovo di contratto, ma invece di pensare al futuro sarebbe doveroso valutare il presente e riconoscere i giusti meriti al francese. E a Prandelli, che gli ha dato fiducia quando probabilmente nessun altro l’avrebbe fatto.