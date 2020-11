La curiosa carriera del prossimo arbitro della Fiorentina. Un precedente coi viola e fu vittoria rotonda

La partita tra Fiorentina e Benevento, in programma domenica prossima allo stadio Artemio Franchi, con inizio alle ore 12.30, verrà diretta dal signor Davide Ghersini di Genova.

Strana carriera la sua perché ha 12 presenze in Serie A ma addirittura diluite in otto stagioni. Il suo bilancio è in equilibrio perché con lui come direttore di gara si sono verificati cinque vittorie per la squadra di casa, cinque per quella in trasferta e due pareggi.

Tra queste dodici partite ce n’è anche una con la Fiorentina: stagione 2018/19 vittoria interna dei viola per 3-0 contro la Spal, con l’unico gol in maglia gigliata siglato da Pjaca.