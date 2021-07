La curiosa statistica che vede la Fiorentina… al terzo posto in Europa!

Molto curiosa la statistica pubblicata da transfermarkt, che in un certo modo riguarda anche la Fiorentina. Il portale ha stilato la classifica dei dieci club che, nei principali campionati europei, hanno in rosa più portieri. Al primo posto c’è il PSG, che al momento ne annovera addirittura otto con Donnarumma appena arrivato, per un valore di mercato totale di 102,8 milioni.

Nella graduatoria compare anche la Fiorentina, che con cinque portieri attualmente in rosa si classifica terza al pari di Ajax, Inter, Sporting Lisbona e Mainz. Gli estremi difensori viola, che rispondono ai nomi di Dragowski, Terracciano, Rosati, Brancolini e Cerofolini, come valore di mercato complessivo (18,1 milioni) sono secondi solo a quelli dell’Ajax (34,3 milioni).