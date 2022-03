La curiosità è tanta: Italiano, in campo con il tridente del futuro?

Potrebbe essere domenica 3 aprile contro l’Empoli la data giusta per vedere dall’inizio il tridente del futuro. Sarebbe, infatti, la prima volta e una scelta inedita, se Vincenzo Italiano decidesse davvero di schierare dal primo minuto Cabral con Ikoné e Nico Gonzalez ai suoi lati.

Come scrive il Corriere dello Sport, i presupposti non mancano e la curiosità è tanta perché i pochi minuti in contemporanea in cui i tre attaccanti della Fiorentina sono stati insieme sul terreno di gioco sono per adesso del tutto insufficienti per capire se il trio funzioni e possa dare garanzie assolute per la prossima stagione. È un tridente fino ad ora mai visto ad inizio gara e che vorrebbe fare da apripista alle ambizioni della Fiorentina.